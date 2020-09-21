Следствие по делу бывшего вице-министра здравоохранения продолжается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следствие по делу бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева продолжается. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется следствие в отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, который подозревается в растрате более чем 500 миллионов тенге, выделенных для создания информационных систем. С санкции суда он взят под стражу. Следственные действия продолжаются», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК.

Напомним, О. Абишев был задержан по подозрению в коррупции. Информацию о его задержании сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.

Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении Олжаса Абишева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.