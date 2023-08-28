Следственный комитет России подтвердил смерть Пригожина

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ, передает МИА «Казинформ».

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», - говорится в сообщении.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли.

В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием изъяты бортовые самописцы.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом Пригожина доведут до конца.