Следственный комитет РФ на комплексе «Байконур» озвучил причину гибели ребенка

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Жители города Байконура выражают соболезнование семье и родственникам погибшего ребенка на реке Сырдарье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О результатах поиска пропавших без вести детей сообщил следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур».

«В ходе мероприятий, проводимых по уголовному делу, возбужденному по факту безвестного исчезновения двух малолетних детей, 21.02.2021 года, на расстоянии около 500 метров от понтонной переправы города Байконур, вверх по течению реки Сырдарья, в воде у ледовой кромки обнаружен труп Анас Е.А», - говорится в сообщении.

Проведённой судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти является механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Иных телесных повреждений на трупе нет. Данных, свидетельствующих о совершении в отношении Анас Е.А. насильственных действий, не имеется.

В настоящее время продолжается производство следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий с привлечением авиационной техники, водолазов, добровольцев из числа жителей г. Байконур, направленных на поиски второго ребёнка, сообщает Следственный комитет.

Как сообщалось, 20 февраля 2021 года двое мальчиков 7 лет пропали в Байконуре.

Трагическая ситуация с пропажей детей и гибелью одного из них находится на личном контроле руководителей Кызылодинской области и города Байконура.