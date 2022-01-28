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Следственный департамент МВД РК провел конференцию о реализации трехзвенной модели уголовного процесса

28 Января 2022 20:21
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Следственный департамент МВД РК провел конференцию о реализации трехзвенной модели уголовного процесса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 января Следственным департаментом МВД Республики Казахстан с представителями Генеральной прокуратуры, Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева, университета «Туран-Астана» проведена научно-практическая конференция на тему: «Реализация трехзвенной модели уголовного процесса на стадии досудебного производства», передает МИА «Казинформ».

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Мероприятие проведено в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, направленного на внедрение трехзвенной модели уголовного процесса и четкому разделению полномочий правоохранительных органов, прокуратуры и суда.

Основными направлениями работы конференции явились актуальные вопросы досудебного производства в рамках трехзвенной модели уголовного процесса, интеграции науки и практики, совершенствования научно-образовательной деятельности, внедрения практико-ориентированных учебных программ, новых спецкурсов и дисциплин.

Открывая конференцию начальник Следственного департамента МВД полковник полиции Адилов Санжар рассказал, о ходе реализации трехзвенной модели уголовного процесса: «Основная цель трехзвенной модели уголовного процесса, укрепление системы сдержек и противовесов, предусматривающей четкое разделение полномочий:

- полиция – выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики;

- прокуратура – дает оценку доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, поддерживает обвинение в суде;

- суд – на этапе расследования ведёт контроль за соблюдением прав и свобод человека. На этапе разбирательства – выносит вердикт, виновен человек или нет.

Все ключевые процессуальные решения признаются законными после согласования их с прокурором.

В 2021 году органами внутренних дел на согласование в органы прокуратуры направлено более 383 тысяч решений, в том числе о признании подозреваемым, о прекращении производства по уголовным делам, о прерывании сроков досудебного расследования.

В 2022 году прокурором согласовано свыше 62 тысяч процессуальных решений, из них 28 решений с отчетом об окончании досудебного расследования».

​Начальник управления службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры, старший советник юстиции Дайрабаев Нурман разъяснил новеллы Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».

​В своем докладе начальник факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова Абеуов Дулат сказал о необходимости интеграции науки и практики, внес предложение о совершенствовании образовательного процесса, внедрение практико-ориентированных учебных программ, для подготовки будущих следователей.

Предложение поддержано учеными Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, КазГЮУ имени М.С.Нарикбаева, университета «Туран-Астана».

«Цель у нас одна – подготовка грамотных специалистов», - отметила руководитель образовательной программы «Право и правоохранительная деятельность», Teaching professor Высшей школы права Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Сокурова Эрмек.

Конференция завершилась выработкой предложений по дальнейшему сотрудничеству науки и практики.

Со словами благодарности выступила юрист-комплаенс офицер университета «Туран-Астана», доцент кафедры «Национальное и международное право», к.ю.н. Исмагулова Айгуль, которая отметила, что «следственный департамент МВД стал центром взаимодействия и дальнейшего сотрудничества правоохранительных органов и высших учебных заведений, науки и практики, что способствует совершенствованию качества подготовки студентов - будущих следователей».


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#Вузы   #Генпрокуратура   #Судебный процесс   #МВД РК  
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