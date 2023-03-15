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Следственно-криминалистический полигон для студентов открыли в Павлодаре

15 Марта 2023, 21:48
Следственно-криминалистический полигон для студентов открыли в Павлодаре Фото: pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В одном из павлодарских вузов появился следственно-криминалистический полигон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Здесь студенты смогут практиковаться в применении навыков криминалистики, поведении при осмотре места происшествия, тактике и методике расследования отдельных видов преступлений и наиболее детального моделирования реальных жизненных ситуаций», — пояснил начальник областного департамента полиции Василий Скляр.

Заместитель начальника департамента Рашад Утеуов отметил, что на полигоне предусмотрено несколько ключевых локаций: жилая квартира и учебный кабинет. Их оснастили необходимой для инсценировки мебелью, манекенами и декорациями. Есть современное мультимедийное оборудование, технико-криминалистические средства и методическая литература.

Условия на локациях максимально приблизили к реальным, чтобы практиковать осмотр места происшествия в помещении. Практические занятия на криминалистическом полигоне помогут закрепить теоретические знания.

Студентам продемонстрировали профилактические видеоролики, а участникам — сюжетно-ролевую игру «Суд идет», подготовленную студентами с использованием возможностей криминалистического полигона и зала судебных заседаний. Мастер-класс провел и криминалист оперативно-криминалистического управления Юрий Духновский.


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