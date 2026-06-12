Следственные действия прошли в ЦОНе Атырау

В Госкорпорации прокомментировали следственные действия, прошедшие в одном из ЦОНов Атырау, подчеркнув, что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях сообщается, что в одном из центров обслуживания населения Атырау прошли следственные действия — у нескольких сотрудников изъяли мобильные телефоны, а также компьютер одного из специалистов.

В НАО «Правительство для граждан» подтвердили проведение процессуальных действий.

— В настоящее время компетентными органами проводятся процессуальные действия в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Госкорпорация оказывает необходимое содействие уполномоченным органам в пределах своей компетенции. Вся иная информация по данному вопросу в настоящее время разглашению не подлежит, — сообщили в организации.

В госкорпорации также отметили, что придерживаются принципа нулевой терпимости к коррупции. По данным госкорпорации, за пять месяцев 2026 года в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуальных решений направлено 23 материала.

Ранее в Минцифры прокомментировали возможное сокращение сотрудников ЦОНов.