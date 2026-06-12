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    Следственные действия прошли в ЦОНе Атырау

    В Госкорпорации прокомментировали следственные действия, прошедшие в одном из ЦОНов Атырау, подчеркнув, что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЦОН
    Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

    В социальных сетях сообщается, что в одном из центров обслуживания населения Атырау прошли следственные действия — у нескольких сотрудников изъяли мобильные телефоны, а также компьютер одного из специалистов.

    В НАО «Правительство для граждан» подтвердили проведение процессуальных действий.

    — В настоящее время компетентными органами проводятся процессуальные действия в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Госкорпорация оказывает необходимое содействие уполномоченным органам в пределах своей компетенции. Вся иная информация по данному вопросу в настоящее время разглашению не подлежит, — сообщили в организации.

    В госкорпорации также отметили, что придерживаются принципа нулевой терпимости к коррупции. По данным госкорпорации, за пять месяцев 2026 года в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуальных решений направлено 23 материала.

    Ранее в Минцифры прокомментировали возможное сокращение сотрудников ЦОНов.

    ЦОН Досудебное расследование
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор