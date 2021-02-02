Следовавший в Актобе автобус с пассажирами сломался в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Автобус с пассажирами, следовавший из Караганды в Актобе, сломался на трассе в Акмолинской области. Выбраться из непростой ситуации помогли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ночью 31 января очередную помощь на трассе оказал экипаж «Тулпар 11», в составе которого находились лейтенанты полиции Юрий Ураков и Мират Шаимов.

«В ходе патрулирования полицейские узнали от проезжающих напротив водителей автомашин, что на 963-м км автодороги «Екатеринбург–Алматы» стоит неисправный автобус, в котором находятся пассажиры. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что действительно в 28 км от города Атбасара на трассе стоит автобус марки «Van Hool», который ехал с десятью пассажирами из Караганды в Актобе. Все попытки водителя остановить проезжающие автомашины оказались безуспешными», - рассказали в ведомстве.

К счастью, обморожений никто не получил. Увидев сотрудников полиции, пассажиры воспрянули духом и стали относиться к случившемуся, как к дорожному приключению.

Как оказалось, автобусу была необходима замена подшипника, так как он раскрошился. Полицейские привезли все необходимые запчасти. Чтобы обеспечить безопасность остальных участников дорожного движения, автоинспекторы обозначали транспортное средство патрульным автомобилем с включенной световой сигнализацией, давая возможность водителям около трех часов безопасно заниматься ремонтом автобуса.