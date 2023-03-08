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    20:56, 07 Март 2023 | GMT +6

    Следовавший из Шымкента автобус вызволили из снежного плена костанайские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За дежурные сутки подразделениями ДЧС Костанайской области проведено 4 аварийно-спасательные операции на сложных участках дорог на территории Наурзумского, Камыстинского, Карасуского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

    «Ими спасено 24 человека, из них 8 детей. Граждан доставили в ближайшие населенные пункты. В том числе 13 пассажиров, из них 4 детей, автобуса, следовавшего из Шымкента и застрявшего в снежном заносе в 10 км от села Ливановка. Спасатели разместили граждан в пункте обогрева «Ливановская основная школа». В медицинской помощи они не нуждались»,- сообщили в ведомстве.

    На таких сложных участках организовано дежурство четырех временных блок-постов ДЧС, подготовлено 4 пункта обогрева на 160 мест. Скопления автотранспорта, по данным ДЧС, сейчас нет.

    «В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Не выезжайте в непогоду на автотрассу, не подвергайте свою жизнь опасности», - напомнили в ДЧС.


    Теги:
    Костанайская область МЧС Происшествия, ЧС
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