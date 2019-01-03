Следователя по делу Армана Кудайбергенова просят привлечь к уголовной ответственности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Адвокат семьи Дениса Тена просит суд внести частное постановление в адрес прокурора по привлечению к уголовной ответственности следователя за должностной проступок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании по делу об убийстве Дениса Тена представитель семьи Дениса Тена Нурлан Устемиров попросил суд привлечь к ответственности следователя и ее начальника.

По словам адвоката, полиция нарушила положение закона при применении меры пресечения.

«Дознаватель вводит суд в заблуждение. Они должны были запросить в прокуратуре информацию о судимости подозреваемого в письменном виде »,- отметил Н. Устемиров.

Кроме того, постановление не было вынесено по делу Кудайбергенова по совершенной краже в Астане. Дознаватель согласовала это с начальником отдела только в устной форме. Не было проверено место проживания подозреваемого, не проводился обыск.

Как утверждает юрист частной компании, (дознаватель на тот момент) Ф. Разбекова, мера пресечения против подозреваемого с их стороны не было применена, так как не было оснований на это.

«Он полностью признал свою вину и написал заявление, чтобы его дело рассматривали в ускоренном порядке. Краденые зеркала были возвращены владельцу», - рассказала Ф.Разбекова.

Арман Кудайбергенов, в свою очередь, признал свою вину по двум эпизодам кражи. Свое преступление объяснил тем, что ему понадобились деньги за аренду съемной квартиры.

«На кражу автостекол я пошел из-за денег. Занимаюсь этим с мая. Краденые зеркала я продавал на рынке «Жибек жолы» в Алматы. Зеркало в комплекте я продавал примерно за 40 тысяч тенге. В Астану я поехал увидеть свою мать и погулять. В столице после кражи по дороге меня задержала дорожно-патрульная полиция»,-сказал подсудимый.

Напомним, по делу убийства Дениса Тена в процессе судебного разбирательства выступила юрист частной компании Фариза Разбекова в качестве свидетеля

Как сообщалось, в Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена.