Следователи незаконно изымали имущество у предпринимателей – прокуратура СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области с начала года аннулировали незаконные налоговые проверки и отменили досудебные расследования в отношении бизнесменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, вопрос состояния законности в сфере защиты прав и интересов предпринимателей обсудили на координационном совете.

Мобильные группы прокуратуры приняли в этом году 43 сообщения, из которых 23 подтвердились. Прокуроры внесли 16 актов надзора, привлекли к ответственности девять человек, аннулировали 29 незаконных налоговых проверок. Помощь понадобилась семерым инвесторам, которые намерены вложить в регион более 52 млрд тенге.

— Прокурорская проверка в сфере защиты субъектов предпринимательства в уголовном процессе показала, что органы уголовного преследования допускают незаконную регистрацию уголовных правонарушений в отношении субъектов бизнеса. За счет одного вовлеченного в орбиту уголовного преследования субъекта вовлекают иные предприятия, что является недопустимым. В частности, по девяти досудебным расследованиям, начатым органами полиции и департаментом экономических расследований, прокурором принято решение об их прекращении из-за недостаточных тому оснований. По пяти уголовным делам признаны незаконными действия следователей по изъятию имущества и документов у представителей субъектов бизнеса, неправомерному ограничению по банковским счетам, — сообщили в пресс-службе.

В качестве примера в прокуратуре привели факт проведения досудебного расследования в отношении одной из компаний, у которой имелось обязательство о выплате долга, не отмененное судом.