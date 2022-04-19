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    14:36, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Следователи изучают личности подозреваемых по январским событиям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следователи Казахстана изучают личности подозреваемых и устанавливают обстоятельства, побудившие их к кражам и другим хищениям во время январских беспорядков. Многие из них поддались соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подчеркну, что мы не преследуем цели привлечь всех нарушителей к максимально суровой ответственности. Понятно, что многие из подозреваемых являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступления поддавшись соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, надеясь при этом остаться незамеченными», - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    Так, с учетом положительных характеристик личности и возмещения ущерба из-под стражи с изменением меры пресечения освобождены 323 подозреваемых.

    «К примеру, 5 января этого года двое жителей Алматинской области во время беспорядков в Алматы похитили различные товары из магазина «Охотник». После задержания, подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Их вина доказана видеозаписями и изъятыми вещественными доказательствами. В дальнейшем, 13 февраля, с учетом положительной характеристики, отсутствия судимости, наличия на иждивении малолетних детей, заглаживания причиненного вреда и признания вины, по ходатайству следственного органа мера пресечения изменена на подписку о невыезде и подозреваемые освобождены из-под стражи», - рассказал начальник следственного департамента.

    Всего на сегодня Министерство внутренних дел РК передало суду 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Уголовные дела связаны с кражами и другими видами хищений. Возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило около 95 млн тенге.

    Добавим, ранее Генпрокуратура РК составляла портрет арестованных во время январских беспорядков.

    Теги:
    МВД РК Закон и право ЧП-2022 Правоохранительные органы
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