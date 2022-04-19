Следователи изучают личности подозреваемых по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следователи Казахстана изучают личности подозреваемых и устанавливают обстоятельства, побудившие их к кражам и другим хищениям во время январских беспорядков. Многие из них поддались соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подчеркну, что мы не преследуем цели привлечь всех нарушителей к максимально суровой ответственности. Понятно, что многие из подозреваемых являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступления поддавшись соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, надеясь при этом остаться незамеченными», - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Так, с учетом положительных характеристик личности и возмещения ущерба из-под стражи с изменением меры пресечения освобождены 323 подозреваемых.

«К примеру, 5 января этого года двое жителей Алматинской области во время беспорядков в Алматы похитили различные товары из магазина «Охотник». После задержания, подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Их вина доказана видеозаписями и изъятыми вещественными доказательствами. В дальнейшем, 13 февраля, с учетом положительной характеристики, отсутствия судимости, наличия на иждивении малолетних детей, заглаживания причиненного вреда и признания вины, по ходатайству следственного органа мера пресечения изменена на подписку о невыезде и подозреваемые освобождены из-под стражи», - рассказал начальник следственного департамента.

Всего на сегодня Министерство внутренних дел РК передало суду 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых. Уголовные дела связаны с кражами и другими видами хищений. Возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило около 95 млн тенге.

Добавим, ранее Генпрокуратура РК составляла портрет арестованных во время январских беспорядков.