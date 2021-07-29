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Следователи и участковые требуются в полицию СКО

29 Июля 2021 14:13
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Следователи и участковые требуются в полицию СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали об имеющихся вакансиях и требованиях к кандидатам на службу в органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ведомства, требуются квалифицированные специалисты на должности оперуполномоченного, следователя, дознавателя и участкового инспектора полиции. Ведется набор на должности рядового состава.

«Требования к кандидатам на службу: возраст не старше 35 лет, рост не ниже 160 см для девушек и не ниже 170 см для парней. Для кандидатов в строевые подразделения - рост не менее 175 см. Образование среднее - на должность рядового состава и высшее - на должность начальствующего состава. В зависимости от направления службы, необходимо наличие сертификата о прохождении тестирования, выдаваемого уполномоченным органом Агентства по делам государственной службы. Пригодность по состоянию здоровья определяется военно-врачебной комиссией», - проинформировал заместитель начальника управления кадровой политики Руслан Тасимов.

Полицейский должен в совершенстве знать законодательство, обладать отличной физической подготовкой, иметь крепкое здоровье. Важны стрессоустойчивость, выносливость и постоянное самообразование.

Первоначальное обучение и повышение квалификации сотрудников полиции проходит за счет работодателя. Обеспечивают полицейских форменным обмундированием, пособиями на оздоровление, бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных лечебных учреждениях. Они вправе получать компенсацию за аренду жилья, в Петропавловске предоставляется ведомственное общежитие.

В департаменте полиции области проходят службу более двух тысяч полицейских.


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#Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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