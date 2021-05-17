РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:07, 17 Май 2021 | GMT +6

    Следователей из РК направят в Грузию для выяснения обстоятельств гибели казахстанки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев сообщил о ходе следствия по делу о гибели казахстанки в Грузии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время в соответствии с международным соглашением при координации Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел МВД РК направят в Грузию следственно-оперативную группу. Ее задача заключается в том, чтобы изучить все обстоятельства происшедшего и обменяться информацией с грузинской стороной по материалам досудебного расследования», - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

    Он также сообщил, что департаментом полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии гражданки Казахстана Айтпаевой о принятии мер в отношении гражданина Мейрбекова начато досудебное расследование по статье 128 УК РК.

    Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается.


    Теги:
    Борьба с преступностью Грузия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!