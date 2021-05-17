Следователей из РК направят в Грузию для выяснения обстоятельств гибели казахстанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев сообщил о ходе следствия по делу о гибели казахстанки в Грузии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время в соответствии с международным соглашением при координации Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел МВД РК направят в Грузию следственно-оперативную группу. Ее задача заключается в том, чтобы изучить все обстоятельства происшедшего и обменяться информацией с грузинской стороной по материалам досудебного расследования», - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

Он также сообщил, что департаментом полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии гражданки Казахстана Айтпаевой о принятии мер в отношении гражданина Мейрбекова начато досудебное расследование по статье 128 УК РК.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается.