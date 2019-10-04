Следователь по делу об изнасиловании павлодарки таксистом отстранён от должности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Должностные лица из числа павлодарских полицейских, занятые расследованием дела об изнасиловании и хищении чужого имущества понесли наказание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управлением собственной безопасности в отношении сотрудников управления полиции Павлодара проведено служебное расследование, по результатам которого следователь отстранён от занимаемой должности. Ряд руководителей привлечён к дисциплинарной ответственности»,- сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области генерал Амантай Аубакиров.

Напомним, второго июня павлодарка написала заявление об изнасиловании и хищении её сотового телефона водителем такси. Было начато досудебное расследование, назначена экспертиза. Управление собственной безопасности в отношении сотрудников ДП области ранее начало служебное расследование. Начальник департамента потерпевшую с защитником принял у себя, ход расследования взял на особый контроль.