+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 14 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Следователь по делу об изнасиловании павлодарки таксистом отстранён от должности

4 Октября 2019 20:11
Поделиться:
Следователь по делу об изнасиловании павлодарки таксистом отстранён от должности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Должностные лица из числа павлодарских полицейских, занятые расследованием дела об изнасиловании и хищении чужого имущества понесли наказание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Полиция взяла на особый контроль дело об изнасиловании павлодарки таксистом
25-летнего жителя города Шу будут судить за изнасилование 3-летней девочки Мужчина подозревается в изнасиловании дочери в Павлодарской области На 11 лет осудили насильника в Нур-Султане

«За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управлением собственной безопасности в отношении сотрудников управления полиции Павлодара проведено служебное расследование, по результатам которого следователь отстранён от занимаемой должности. Ряд руководителей привлечён к дисциплинарной ответственности»,- сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области генерал Амантай Аубакиров.

Напомним, второго июня павлодарка написала заявление об изнасиловании и хищении её сотового телефона водителем такси. Было начато досудебное расследование, назначена экспертиза. Управление собственной безопасности в отношении сотрудников ДП области ранее начало служебное расследование. Начальник департамента потерпевшую с защитником принял у себя, ход расследования взял на особый контроль.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив