Следователь по делу об изнасиловании павлодарки таксистом отстранён от должности
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Должностные лица из числа павлодарских полицейских, занятые расследованием дела об изнасиловании и хищении чужого имущества понесли наказание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За допущенную волокиту и низкое качество расследования по делу управлением собственной безопасности в отношении сотрудников управления полиции Павлодара проведено служебное расследование, по результатам которого следователь отстранён от занимаемой должности. Ряд руководителей привлечён к дисциплинарной ответственности»,- сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области генерал Амантай Аубакиров.
Напомним, второго июня павлодарка написала заявление об изнасиловании и хищении её сотового телефона водителем такси. Было начато досудебное расследование, назначена экспертиза. Управление собственной безопасности в отношении сотрудников ДП области ранее начало служебное расследование. Начальник департамента потерпевшую с защитником принял у себя, ход расследования взял на особый контроль.
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