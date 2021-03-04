Следовать рекомендациям врачей и не заниматься самолечением призвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният призвала казахстанцев следовать рекомендациям врачей и не заниматься самолечением при первых симптомах вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она напомнила о том, что заболеваемость КВИ среди населения сохраняется. А. Гиният призвала не пренебрегать мерами безопасности и рекомендовала соблюдать правила санитарной гигиены: часто мыть руки и обрабатывать специальными антисептическими средствами, стараться держать в чистоте помещение, делать влажную уборку и периодически проветривать его, носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании, стараться не использовать общие бытовые предметы.

«Если Вы почувствовали себя плохо, в первую очередь оставайтесь дома, предупредите руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции, изолируйтесь от других членов семьи, позвоните в поликлинику, отправьте SMS своему участковому врачу и сообщите о наличии у Вас симптомов. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!» - обратилась вице-министр здравоохранения в ходе брифинга на площадке СЦК.