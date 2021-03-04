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    18:35, 03 Март 2021 | GMT +6

    Следовать рекомендациям врачей и не заниматься самолечением призвали в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният призвала казахстанцев следовать рекомендациям врачей и не заниматься самолечением при первых симптомах вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она напомнила о том, что заболеваемость КВИ среди населения сохраняется. А. Гиният призвала не пренебрегать мерами безопасности и рекомендовала соблюдать правила санитарной гигиены: часто мыть руки и обрабатывать специальными антисептическими средствами, стараться держать в чистоте помещение, делать влажную уборку и периодически проветривать его, носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании, стараться не использовать общие бытовые предметы.

    «Если Вы почувствовали себя плохо, в первую очередь оставайтесь дома, предупредите руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции, изолируйтесь от других членов семьи, позвоните в поликлинику, отправьте SMS своему участковому врачу и сообщите о наличии у Вас симптомов. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!» - обратилась вице-министр здравоохранения в ходе брифинга на площадке СЦК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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