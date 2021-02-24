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    15:30, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Следить за состоянием печей в частных домах призвали астанчан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следить за состоянием печей призвал жителей частного жилого сектора начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Куанар Базарбаев на брифинге в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2020 года на территории города Нур-Султана произошло 627 пожаров, погибли 22 человека, материальный ущерб составил 35 миллионов тенге. Было спасено материальных ценностей на сумму более одного миллиарда тенге. В основном, пожары происходят в жилом секторе. Причина пожаров – использование отопительных печей, ветхая проводка, неосторожное обращение с огнем», – сказал К.Базарбаев.

    По его словам, в последние годы количество пожаров в столице сократилось. С личным составом, который совершает обходы в жилом секторе, проводятся инструктажи, им раздаются памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

    К.Базарбаев напомнил, что жители частного сектора должны следить за состоянием своих печей, которые должны своевременно очищаться.

    Отвечая на вопросы журналистов касательно происшествия в Петропавловске, где пожар произошел из-за возгорания газа, начальник департамента отметил, что в домах высотностью более трех этажей запрещено использовать газовые баллоны. В настоящее время данным происшествием занимается специально созданная техническая комиссия.


    Теги:
    МЧС Астана Безопасность Происшествия Правоохранительные органы
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