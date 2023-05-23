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Следить за перевозками с помощью мобильного приложения рассчитывают в акимате Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Мая 2023, 13:10
Следить за перевозками с помощью мобильного приложения рассчитывают в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спустя почти два года вновь запустили мобильное приложение InfoBus. Местные власти заботятся об удобстве пассажиров и планируют использовать его в своих целях - для отслеживания работы общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города Адильбек Аубакиров отметил, что приложение удобно в использовании, позволяет отслеживать движение сразу нескольких маршрутов.

«Мы видим движение всех автобусов на маршруте, их количество, интервал, пробеги. Это помогает отслеживать работу городского транспорта и осуществлять контроль над субсидированием. С 2021 года общественные перевозки субсидируются. Эти данные нам нужны для объективности, подсчета», - сказал А. Аубакиров.

По информации пресс-службы акимата города, в Петропавловске планируют подключить электронные табло на остановочных павильонах. Предварительно проведут конкурс на их обслуживание.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Транспорт  
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