Следы древнейшей смертельной эпидемии нашли в Прибайкалье

Палеогенетики обнаружили в четырех могильниках охотников-собирателей, живших у берегов озера Байкал примерно 5,5-5,7 тыс. лет назад, огромное число следов чумной палочки. Это говорит о том, что чума вызывала эпидемии уже в неолите, передает Kazinform cо ссылкой на ТАСС.

— Это открытие радикально меняет наши представления о том, как протекали первые вспышки чумы. Оказалось, что древние вариации чумной палочки приобрели набор особенностей, который делал их чрезвычайно смертоносными, еще до появления у них способности распространяться через блох, — заявил доцент Копенгагенского университета Мартин Сикора.

Ученые из России и других стран совершили это открытие при изучении останков древних охотников-собирателей из серовской и исаковской культуры, которые обитали в Прибайкалье и других регионах Восточной Сибири в неолите. Они оставили после себя большое число могильников, которые в последние несколько десятилетий активно изучаются антропологами и палеогенетиками.

Недавно исследователи извлекли обрывки ДНК из останков 46 древних жителей Прибайкалья, захороненных в могильниках Усть-Ида I, Серово, Братский Камень и Шумилиха в конце эпохи неолита. В процессе анализа структуры этих фрагментов генетического кода исследователи обнаружили, что в останках порядка 40% охотников-собирателей встречалось большое число обрывков ДНК чумной палочки. Это побудило ученых детально изучить геном древней бактерии и всесторонне изучить останки ее жертв.

Проведенный исследователями анализ показал, что прибайкальская чума существенным образом отличалась и от других древних вариаций данного микроба, и от возбудителя средневековой черной смерти. Она не обладала способностью передаваться через кровососущих насекомых, как ныне существующие версии чумной палочки, но при этом у нее был уникальный набор генов, отвечающий за выработку большого числа смертельно опасных токсинов.

Последнее объясняет то, почему данный штамм чумы смог вызвать сразу две крупных эпидемии в Прибайкалье в конце неолитической эпохи с интервалом в 400-600 лет, в ходе которых, как показывает анализ структуры ДНК жертв инфекции, чума уничтожала целые семьи древних охотников-собирателей. Столь высокий уровень смертоносности, сопоставимый с черной смертью, ставит под сомнение популярную идею о том, что эпидемии чумы стали возможны только после появления крупных городов, агрокультуры и цивилизации, подытожили ученые.

Об эпидемиях чумы

Человеческая цивилизация пережила несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, напоминающими чуму. Первой из них была так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века и унесшая жизни более 100 млн жителей империи и других стран Средиземноморья. Средневековая черная смерть, вторая крупная вспышка такого рода, уничтожила около трети жителей Европы в середине XIV века.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, вспышку Эболы в Африке международные эксперты назвали репетицией перед новой глобальной пандемией.