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След Золотой Орды в истории Польши

30 Ноября 2019 10:30
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След Золотой Орды в истории Польши

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Часть кочевого народа, шесть веков назад отделившаяся от Золотой Орды, в истории Польши получила название «татары». Сегодня потомки этих кочевников стараются не забывать, что они по происхождению тюрки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Недавно на международной конференции «Наследие истории Евразии» выступил с большим и содержательным докладом Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане и Кыргызстане, доктор исторических наук, профессор Селим Хазбиевич. Как сообщил посол, он является потомком хана Тохтамыса, правившего Золотой Ордой.

«Я хочу рассказать вам о польских и польско-литовских татарах. Сейчас потомки тюрков стали очень малой этнической группой в Польше. Они у нас являются и татарским сообществом, и мусульманской общиной. И все же наши татары, оставшиеся на Западе, считаются наследниками Золотой Орды, сынами Великой степи», – сказал С. Хазбиевич.

Профессор сообщил, что его предки прибыли в Литву после смерти хана Узбека (Мухаммед Султан Узбек, правил Золотой Ордой в 1313-1341 годах), в середине ХІV века, во время большой Смуты. Позднее и хан Тохтамыс, ведя боевые действия, несколько лет находился на территории Польши и Литвы. Этот исторический период значительно сблизил литовских князей с ханом Тохтамысом.

«В последующий исторический период один из самых авторитетных и влиятельных сыновей хана Тохтамыса – Жалеледдин - получил поддержку польско-литовских князей и в 1410 году принял участие в самой решающей в тот период битве крестоносцев. Грюнвальдское сражение (битва союза Королевства Польского и Великого Литовского княжества с войском Тевтонского ордена) была самым большим противостоянием Средневековья», – отметил посол.

О Грюнвальдском сражении в немецких архивах есть интересные сведения. По словам Селима Хазбиевича, крестоносцы написали письмо Папе Римскому, в котором сообщили, что сражение против польского короля Ягайло и литовского князя Витовта превратилось в битву между крестоносцами и мусульманами.

На территории Польши и Литвы в период времени с ХV и до конца ХVІІ века часто встречаются названия тюркских народов. В некоторых источниках они называются тюрками, в других крымскими татарами, а иногда и «липками». Название «татары липка» связано с искажением названия «Литва».


По словам Селима Хазбиевича, это очень интересный рисунок. Это отряд татарских бойцов в армии Наполеона. Если в русской историографии Наполеон характеризуется как агрессор, то в истории Польши к нему другое отношение. В 1813 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы, в Вильнюсе был сформирован кавалерийский эскадрон из литовских татар. Они воевали на польско-французской стороне.


Татарский воин Наполеона. Что интересно, во Франции не забыли, что татарские воины были в рядах французской армии. Селим Хазбиевич сообщил, что о татарских частях в составе французских войск написано немало книг.

«Могу привести интересные данные о татарских кавалерийских отрядах: до ХVІІ века эти войсковые части делились на родо-племенные отряды. То есть, тюрки, которые позднее в истории Польши и Литвы назывались «татарами», были небольшой частью племен, ныне проживающих в Казахстане. Это были поселившиеся в свое время на территории Великого Литовского княжества уйсуны, найманы, жалайыры, конраты, аргыны. Эти племена в Польше с начала ХVІІІ века теряли свою родовую структуру и стали называться польско-литовскими татарами», – сказал профессор.



Последний татарский эскадрон в польской армии. В 1939 году началось Вторая мировая война, немецкие войска вошли в Польшу и этот эскадрон татарских улан отправился на войну.


Это последний командир татарского отряда в польской армии, майор польской кавалерии Александр Ельяшевич. Снимок сделан в 1939 году. Эскадрон под его командованием 1 сентября 1939 года вступил в бой с немцами. Ельяшевич попал в плен. После войны жил в городе Гданьск на севере Польши.


Реконструированная команда 1 эскадрона 13 Вильнюского уланского (татарского) полка.


На этом снимке представители духовного руководства польских татар довоенного времени. В центре муфти Якуб Шынкевич (1884-1966) и его заместитель, имам Вильнюса.


Открытие мемориальной доски муфтия Литвы и Польши Якуба Шынкевича в Вильнюсе. 5 сентября 2014 года. Именно в этом месте до войны располагался муфтият польско-литовских татар.


Памятник конному татарскому воину в Гданьске. В открытии памятника принял участие экс-президент Польши Бронислав Коморовский.


Встреча Союза польских татар в Гданьске.


Мечеть в селе Крушиняны (Польша)


Мечеть в Гданьске (Польша).
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Ключевые слова: История Казахстана,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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