Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Слаживание взводов завершается в Вооруженных силах

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Февраля 2023, 21:43
Слаживание взводов завершается в Вооруженных силах Фото: пресс-служба МО РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Слаживание подразделений в составе взводов и выполнение тактических задач проходит в условиях, максимально приближенных к боевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

При этом большая часть времени отводится выполнению учебно-боевых задач в динамике. Отрабатываются нормативы по тактической, тактико-специальной и огневой подготовке, а также по вождению боевых машин.

Военнослужащих обучают согласованным действиям при совершении марша, оборудовании опорных пунктов, построении боевого порядка, ведении боя в обороне и наступлении. Слаживание взводов завершается боевыми стрельбами либо контрольными занятиями. Боевые стрельбы взводов проводятся по одной из тем тактической подготовки, предусматривающей действия взвода в бою, на блокпосту, днем или ночью.

photo

photo

В Жамбылской области в рамках боевого слаживания взводов на полигоне «Айша Биби» артиллеристы в составе минометных расчетов успешно выполнили огневые задачи и отработали специальные нормативы.

– Полевой выход – неотъемлемая часть боевой подготовки артиллеристов, позволяющая закрепить изученное на практике, – отметил начальник штаба артиллерии 5-й механизированной бригады РгК «Юг» майор Феликс Ушаков, – зима – не самый комфортный для занятий период, но именно в таких условиях минометчики получают закалку и приобретают необходимые навыки.

photo

photo

На учебном полигоне «Жетысу» военнослужащие десантно-штурмовой бригады в ходе огневой подготовки отработали навыки управления огнем, выполнили стрельбы из боевых машин в движении. Особое внимание было уделено тактике ведения боя в незнакомой местности.

В Аягозском гарнизоне на полигоне «Майлино» проходят боевые стрельбы взводов. Военнослужащие танковой бригады отрабатывают навыки стрельбы из штатного вооружения. Командиры подразделений оттачивают навыки управления взводами при организации и ведении боя.

На данном этапе боевой подготовки оцениваются тактические действия подразделения, а также результаты огневого поражения взводов.

photo

photo

photo


Жамбылская область   Армия   Абайская область   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен