Слабую шумоизоляцию в новых домах объяснил глава Союза строителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев назвал причины слабой шумоизоляции в новых домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы делаем шумоизоляцию, нужен кирпич, шумоизоляционный материал и снова кирпич. Возможно, в целях экономии, чтобы стоимость квадратного метра была доступной, застройщики где-то отклоняются от этого. Но по идее, если любая строительная компания использует строительный материал, она старается улучшить этот момент», - сказал Талгат Ергалиев в кулуарах перед заседанием Союза строителей.

При этом он признал, что Союз строителей не контролирует этот момент.

«Нет, мы этот момент не проверяем – мы же не контролирующий орган. Мы оказываем поддержку строительным компаниям, чтобы у них было больше возможностей для расширения. И тем самым, это влияет на то, чтобы количество квадратных метров было больше, и оно было доступно людям. Наша основная миссия заключается в этом», - заключил Т. Ергалиев.