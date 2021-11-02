Слабую работу мониторинговых групп отметил санврач СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев считает, что в регионе недостаточно активно работают мониторинговые группы по соблюдению карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата А. Жуматаев сообщил, что в октябре прошли 188 рейдов по 1 118 объектам. К ответственности привлекли 30 лиц на сумму 1,6 млн тенге. В то же время в Тимирязевском и Уалихановском районах рейды не проводились, в Акжарском – всего три по 20 объектам, в Айыртауском - пять по 26 объектам, в Шал акына и Тайыншинском районе – 9 рейдов.

«Нулевая эффективность рейдов в Айыртауском, Кызылжарском, Есильском, Мамлютском районах и в районе Шал акына. Акжарским районом выявлено одно нарушение, им. Г. Мусрепова - два, Аккайынским - всего три нарушения. Несмотря на наличие алгоритма, мониторинговыми группами не проводятся рейды по проверке вакцинации, за исключением Аккайынского, Мамлютского и М. Жумабаева и Кызылжарского районов», - сказал А. Жуматаев.

Он уверен, что слабая работа мониторинговых групп приводит к игнорированию соблюдения карантинных мер и способствует распространению коронавируса среди населения области.

По области 2 886 объектов являются участниками проекта «Ashyq». На 98 из них выявляли нарушения.

«В отношении выявленных лиц с «желтым» статусом вынесли 125 постановлений. Привлечены к административной ответственности 109 нарушителей режима изоляции с «красным» статусом. На 28 нарушителей, проживающих в других регионах РК, зарегистрированных при посещении объектов на территории нашей области, материалы переданы для принятия мер по месту регистрации и жительства», - сообщил А. Жуматаев.

Он добавил, что в средствах массовой информации опубликованы фамилии 98 нарушителей, оплативших административные штрафы. Наибольшее их число приходится на Петропавловск - 73 человека, по шесть - в Айыртауском и Кызылжарском районах, четыре - в Акжарском, трое - в Есильском, двое - в Тайыншинском, по одному - в Аккайынском, М. Жумабаева, Тимирязевском и им. Г. Мусрепова районах.