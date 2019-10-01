Слабой назвал работу общественных приемных аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan» Кумар Аксакалов остался недоволен работой общественных приемных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, глава региона раскритиковал депутатов, акимов районов и руководителей госорганов, не ведущих прием граждан в стенах филиалов партии. В списке аутсайдеров – общественные приемные районов М. Жумабаева. Г. Мусрепова и Тимирязевского. К. Аксакалов предложил привлекать к ответственности акимов районов, не проводящих приемы граждан.





«Депутаты фракций, председатели и заместители районных филиалов партии зачастую самоустраняются от насущных проблем наших граждан. Даю поручению региональному филиалу разобраться. Нужно наказывать по партийной линии руководителей, потому что они отвечают за всю ту работу, что проводится на местах», - сказал К.Аксакалов.

Он добавил, что общественные приёмные - достаточно эффективный механизм по решению проблем граждан. За 8 месяцев в них обратились 2608 граждан. Треть вопросов решена положительно.

«Партийцы должны сами активно идти навстречу гражданам. Они сами должны выезжать в села, встречаться с жителями и решать их проблемы. Не надо ждать, когда человек сам приедет со своим вопросом. Многие населенные пункты находятся далеко от районных центров. Работу необходимо выстроить в другом формате, об этом говорил Елбасы», - сказал аким области.

Председатель областного филиала партии отметил и такие проблемы как замалчивание проблем на местах, недостаточный контроль за использованием бюджетных средств, слабая профподготовка партийцев, отсутствие у них коммуникабельности. Он поручил своему первому заместителю по линии партии Асем Рахметовой комплексно подойти к решению всех вопросов.