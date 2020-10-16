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Слабое качество интернета в Казахстане объяснил Багдат Мусин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Октября 2020, 11:38
Слабое качество интернета в Казахстане объяснил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин дал разъяснения относительно качества интернета в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему интернет слабый? Этому есть несколько причин. Во-первых, у нас нет жестких законодательных требований по качеству интернета. Во-вторых, 90% сетей телекоммуникаций основаны на радиорелейной линии и по воздушным каналам связи», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Сенате.

Министр отметил, что установлены низкие штрафы на услуги телекоммуникационных операторов – 100 МРП.

«Это означает, что операторы получают радиочастоты и не используют их для обслуживания. Понятно, что эффективное использование радиочастотных ресурсов важно. Мы планируем провести специальный аудит и вернуть государству неиспользуемые частоты. Но для этого необходимо внести изменения в соответствующие стандарты и законодательство», - добавил он.

Ранее Б. Мусин рассказал о мерах, направленных на обеспечение населения интернетом.


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