Слабое качество интернета в Казахстане объяснил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин дал разъяснения относительно качества интернета в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему интернет слабый? Этому есть несколько причин. Во-первых, у нас нет жестких законодательных требований по качеству интернета. Во-вторых, 90% сетей телекоммуникаций основаны на радиорелейной линии и по воздушным каналам связи», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Сенате.

Министр отметил, что установлены низкие штрафы на услуги телекоммуникационных операторов – 100 МРП.

«Это означает, что операторы получают радиочастоты и не используют их для обслуживания. Понятно, что эффективное использование радиочастотных ресурсов важно. Мы планируем провести специальный аудит и вернуть государству неиспользуемые частоты. Но для этого необходимо внести изменения в соответствующие стандарты и законодательство», - добавил он.

Ранее Б. Мусин рассказал о мерах, направленных на обеспечение населения интернетом.