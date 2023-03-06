Сквозь звуки техники был слышен плач людей – казахстанский врач о спасательной операции в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врач Центра медицины катастроф МЧС РК Куат Ибраев рассказал о своей деятельности во время спасения людей от последствий землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с коллегами он провел в Турции 12 дней, оказывая помощь местному населению, нуждающемуся в экстренной помощи.

«Тогда мы увеличили строительство нашего медицинского модуля. Кроме того, мы помогали работе спасателей, оказали помощь местному населению, нуждающемуся в неотложной медицинской помощи. Пусть никого не коснется беда, которая постигла турецкий народ. Была очень сложная ситуация. Сквозь звуки работающей техники был слышен плач людей. Психологически это был сложный момент», - сказал Куат Ибраев в кулуарах МЧС, где сегодня были награждены участники спасательной операции.

Куат Ибраев – врач с 30-летним стажем. Более 8 лет работает в Центре медицины катастроф МЧС РК.

«Мы оказывали не только медицинскую, но и психологическую помощь. В частности, мы оказали психологическую помощь около 300 людям. Из них было 19 детей в возрасте до 14 лет. Также мы были оснащены необходимым медоборудованием, которое позволяло на месте проводить небольшие операции», - отметил врач.

«Я испытываю чувство радости, когда удается помочь людям. Спасибо нашей стране, нашему народу, что поддерживаете нас!»,- добавил К. Ибраев.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших. В Алматы уже наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

В Турции, как ранее сообщалось, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

Сегодня у берегов Турции произошло землетрясение силой 4,5 балла.