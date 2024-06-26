Скворечники остаются актуальными для архитекторов в Турции

Начиная с XVI века в Османской империи на фасадах мечетей, медресе и усыпальниц строились специальные миниатюрные дворцы для птиц. Птичьи скворечники и в эти дни используются пернатыми, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эти сооружения, наряду с архитектурной и эстетической ценностью, являются символами сострадания, проявляемого к живым существам в османской цивилизации.

Так называемые «Птичьи дворцы» обычно устанавливались к тем частям зданий, которые получали солнечный свет и были защищены от дождей и ветра.

Турецкие историки говорят, что скворечники устанавливались еще со времен султана Сулеймана Великолепного. «Птичьи домики» обычно строились из кирпича или камня, но самые первые были деревянными. Скворечники создавались как для придания эстетического вида зданию, так и с целью охраны птиц. Их старались строить, придавая особое значение внешнему виду и деталям фасадов, в гармонии с архитектурой того периода.

Отмечается, что «птичьи дворцы» имели важное значение для защиты пернатых, поскольку еще два столетия назад зимы в том же самом Стамбуле были очень суровыми. Во время этих холодных и суровых зим в некоторых регионах снежный покров оставался в течение двух месяцев и скворечники были единственными местами, где птицы могли укрыться.

Такие скворечники можно увидеть на многих исторических зданиях Стамбула, таких как мечеть «Ускудар Валиде Султан», мечеть «Ускюдар Аязма», мечеть «Эйюп Султан», мечеть «Бали-паши», мечеть «Шахзаде», мавзолей султана Мустафы III, мечеть «Беюк Селимие», медресе «Сейид Хасан-паша», школа имени Султана Махмуда I и библиотека рукописей «Миллет».