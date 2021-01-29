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    11:12, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Скверы в честь учителей, медработников и спасателей откроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица развивается в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». В 2021 году точек притяжения и зеленых зон станет значительно больше. Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает официальный сайт столичного акимата.

    «Для улучшения экологии и создания комфортных мест для времяпровождения горожан продолжим концепцию по масштабному озеленению Нур-Султана. Помимо того, что продолжим высаживать деревья во дворах и общественных пространствах (парки, скверы, бульвары), также высаживать деревья планируем на площади Қазақ елі, на территориях Дворца мира и согласия, Дворца школьников, вокзала, аэропорта, ТРЦ, парковочных пространств и т.д.», - написал аким.

    Он напомнил, что по поручению Главы государства особое внимание уделяется озеленению города. В 2021 году планируется высадить порядка 120 тыс. зеленых насаждений̆ (деревья, кустарники, живая изгородь). В зеленом поясе столицы – свыше 450 тыс. сеянцев.

    «Пандемия показала нам, как важно заботиться о здоровье и заниматься спортом. Наши медицинские работники, учителя, спасатели и многие другие стояли на передовой в борьбе с коронавирусом. Планируем открыть и благоустроить тематические скверы, которые будут названы в честь наших педагогов, врачей и спасателей», - продолжил Алтай Кульгинов.

    По его словам, на прилегающей территории «Астана Балет» планируется разбить своего рода зеленый сад, на территории «Астана Опера» - дубовый сад, а в Триатлон парке – сиреневый сад.

    «Город заиграет новыми красками. Озеленять будем каждый район столицы. Как отметил Елбасы в одном из интервью, генплан столицы составлялся как симбиоз зданий, зелени и леса. Данную тематику будем продолжать: в городе будем проводить субботники, экоакции с участием наших горожан. Каждый сможет внести свою лепту в озеленение города», - резюмировал аким столицы.

    Фото: Александр Куприенко

    Теги:
    Астана Акимат Благоустройство
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