Скверы в честь медработников, спасателей и учителей откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Нур-Султана уделяется особое внимание озеленению города. В городе появятся новые зелёные зоны и точки притяжения. Так, в текущем году планируется открыть и благоустроить тематические скверы и парки, которые будут посвящены медицинским работникам, учителям, спасателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Таким образом, в рамках проекта «Деревья для Казахстана» «Фонд развития общественно значимых инициатив» с участием неравнодушных граждан и бизнес-сообщества внесет свой вклад в озеленение сквера медицинских работников, а также «Ustaz Alany» через платформу trees4kz.com.

Для улучшения экологии и создания комфортных мест для времяпровождения горожан в текущем году будет продолжена концепция по масштабному озеленению всех районов столицы. Также планируется высадить деревья на площади Қазақ елі, на территориях Дворца мира и согласии, Дворца школьников, вокзала, аэропорта, ТРЦ, парковочных пространств и т.д. Кроме того, на прилегающей территории «Астана Балет» планируется разбить своего рода зелёный сад, на территории «Астана Опера» - дубовый сад, а в Триатлон парке – сиреневый сад.

Также в городе будут продолжены работы по благоустройству дворов и общественных пространств. Так, только в 2020 году акиматом столицы было благоустроено 76 гектаров территорий - это 60 общественных пространств (парки, бульвары, скверы) и более 150 дворов.