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    Сквер волонтеров планируют открыть в Астане

    В столице впервые планируют открыть Сквер волонтеров. Об этом сообщил руководитель молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Чингиз Тлеулин на брифинге в Службе коммуникаций города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сквер
    Фото: акимат Астаны

    По словам спикера, в рамках Международного года волонтеров в столице запланирован традиционный «Volunteer Fest», приуроченный к Международному дню волонтеров, который отмечается 5 декабря. 

    Кроме того, впервые в Астане планируется открыть Сквер волонтеров. 

    — Сейчас рассматривается возможность его открытия в районе Сарыарка, где наблюдается наибольшая консолидация волонтерских организаций, — отметил Чингиз Тлеулин.

    Напомним, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Генеральной Ассамблее ООН 2026 год провозглашен Международным годом волонтеров.

    Астана Волонтеры Волонтерство
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор