Сквер волонтеров планируют открыть в Астане

В столице впервые планируют открыть Сквер волонтеров. Об этом сообщил руководитель молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Чингиз Тлеулин на брифинге в Службе коммуникаций города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, в рамках Международного года волонтеров в столице запланирован традиционный «Volunteer Fest», приуроченный к Международному дню волонтеров, который отмечается 5 декабря.

Кроме того, впервые в Астане планируется открыть Сквер волонтеров.

— Сейчас рассматривается возможность его открытия в районе Сарыарка, где наблюдается наибольшая консолидация волонтерских организаций, — отметил Чингиз Тлеулин.

Напомним, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Генеральной Ассамблее ООН 2026 год провозглашен Международным годом волонтеров.