9 Августа 2022 18:11

Скутерист попал под автобус в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане мужчина на скутере столкнулся с автобусом. В результате он погиб на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел сегодня, 9 августа около 8:00 утра. В УП города Жезказгана поступило сообщение о том, что на улице Жастар произошло ДТП. На место приехала следственно-оперативная группа.

«Было установлено, что 44-летний водитель скутера марки «Racer», двигаясь по ул. Жастар возле дома № 14 допустил столкновение с автобусом под управлением 41- летнего мужчины. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.