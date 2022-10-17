Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
17 Октября 2022, 17:23

Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками УБОП задержаны скупщики драгоценных камней в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате проведенной специальной операции сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с ДКНБ по Карагандинской области и подразделением специального назначения «Арлан» задержана преступная группа, занимавшаяся добычей и реализацией драгоценных камней.

Скупщики попали в поле зрения силовиков в июле и находились в оперативной разработке. Подозреваемые – четверо жителей Караганды и Павлодарской области – были задержаны в карагандинском офисе при совершении сделки по незаконной скупке драгоценных камней (аметист, моховой и майский агат, бирюза, варисцит). Цена за килограмм камней оценивалась фигурантами в 500 долларов США.

На момент задержания двое жителей Павлодарской области передавали драгоценные камни двум карагандинцам. Установлено, что камни добыты незаконным путем в степи на территории Павлодарской и Карагандинской областей. Зарегистрировано уголовное дело по ст. 334 ч. 3 УК РК «Самовольное пользование недрами, совершенное преступной группой», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ходе обыска в офисе и по месту жительства задержанных лиц, изъято более полтонны (550 кг) драгоценных камней, 27 тыс. долларов США, свыше 3,5 млн российских рублей, 600 тыс. тенге, а также оборудование для обработки камней и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Полицейскими в степи, на расстоянии 130 км от Караганды, обнаружен заброшенный карьер, на территории которого задержаны трое пособников задержанных ранее жителей города и изъято еще 38 кг различных драгоценных камней.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.


Фото:polisia.kz


Новости по теме
Айдос Ербосынулы сделал вес и провел дуэль взглядов в США
Непобежденный казахстанский супертяж провел дуэль взглядов перед боем за титул WBC в Германии
Семи миллионов тенге лишилась актюбинка после телефонного звонка
Читайте также
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Участок дороги «Астана-Петропавловск» закрыт из-за метели
Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Тление угольного штыба обнаружено на шахте в Шахтинске
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив