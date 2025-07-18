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    12:00, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Скульптура придавила ребёнка в Атырау: суд вынес приговор

    Суд №2 города Атырау рассмотрел уголовное дело в отношении подрядчика, по вине которого в парке обрушилась скульптура. В результате трагедии погиб ребёнок, ещё двое человек получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    происшествие
    Фото: atpress.kz

    Как выяснилось в суде, акимат привлёк спонсоров и подрядчика для изготовления 14 скульптур, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Однако подрядчик нарушил строительные нормы. Одна из скульптур рухнула на отца с двумя детьми. Один ребёнок погиб, остальные получили травмы средней тяжести.

    Подсудимый свою вину отрицал. Потерпевшие требовали строгого наказания. Прокурор просил 4 года лишения свободы.

    В итоге суд переквалифицировал дело на более мягкую статью – нарушение строительных норм, повлёкшее смерть по неосторожности. Суд признал вину подрядчика и приговорил его к 3 годам лишения свободы с запретом заниматься строительной деятельностью на тот же срок. С учётом амнистии срок лишения свободы сокращен до 1 года 6 месяцев. Также суд постановил выплатить по 10 миллионов тенге каждому потерпевшему в качестве моральной компенсации и возместить расходы на лечение.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Напомним, трагедия произошла летом 2024 года: семилетнюю девочку придавило памятником во время прогулки. Ребенок скончался в больнице.

    Еще одна трагедия произошла в июне того же года: в результате сильного шторма, памятник рухнул на детей, тогда пострадал один ребенок, вторая девочка скончалась от полученных травм. 

    Теги:
    Атырауская область Атырау Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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