Скульптура придавила ребёнка в Атырау: суд вынес приговор

Как выяснилось в суде, акимат привлёк спонсоров и подрядчика для изготовления 14 скульптур, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Однако подрядчик нарушил строительные нормы. Одна из скульптур рухнула на отца с двумя детьми. Один ребёнок погиб, остальные получили травмы средней тяжести.

Подсудимый свою вину отрицал. Потерпевшие требовали строгого наказания. Прокурор просил 4 года лишения свободы.

В итоге суд переквалифицировал дело на более мягкую статью – нарушение строительных норм, повлёкшее смерть по неосторожности. Суд признал вину подрядчика и приговорил его к 3 годам лишения свободы с запретом заниматься строительной деятельностью на тот же срок. С учётом амнистии срок лишения свободы сокращен до 1 года 6 месяцев. Также суд постановил выплатить по 10 миллионов тенге каждому потерпевшему в качестве моральной компенсации и возместить расходы на лечение.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, трагедия произошла летом 2024 года: семилетнюю девочку придавило памятником во время прогулки. Ребенок скончался в больнице.

Еще одна трагедия произошла в июне того же года: в результате сильного шторма, памятник рухнул на детей, тогда пострадал один ребенок, вторая девочка скончалась от полученных травм.



