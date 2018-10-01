Скульптуру «Тайказан» установили в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония открытия скульптуры «Тайказан» состоялась сегодня в столице Татарстана городе Казани, в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РТ.

В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Скульптура «Тайказан» в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова является копией Тайказана в мавзолее Яссави в Туркестане. «Тайказан» является символом гостеприимства и плодородия.





Скульптура «Тайказан» в Казани выполнена из бронзы и передана в дар акиматом Восточно-Казахтанской области. Высота - 1,7 метра, диаметр - 2,5 метра, высота постамента - 2,5 метра. Под постаментом установлена архитектурная подсветка. Табличка выполнена из белого гранита, буквы выполнены из бронзы. Надпись на табличке гласит «Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области» (на казахском языке).

Рустам Минниханов выразил слова искренней благодарности акимату Восточно-Казахстанской области за подарок. Он также выразил уверенность в том, что композиция «Тайказан», символизирующая гостеприимство и плодородие, которая передана в дар республике, послужит еще большему укреплению связей между братскими народами Татарстана и Казахстана.











Татарстан вносит свою лепту в наше сотрудничество в рамках российско-казахстанского взаимодействия, сказал Рустам Минниханов.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пожелал процветания народам Татарстана и России. Пусть будет вечной дружба между нашими народами, сказал, в частности, Даниал Ахметов. Он также подчеркнул, что отношения развиваются динамично, отметил возрастающий товарооборот между Татарстаном и Казахстаном, в том числе и Восточно-Казахстанской областью. Даниал Ахметов сообщил о том, что уже посетил Казанский федеральный университет, где обучаются студенты из Казахстана, и выразил надежду на то, что сотрудничество в сфере образования и науки будет крепнуть.



















Фото: president.tatarstan.ru