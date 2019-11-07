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Скульптуру Шамши Калдаякова открыли в Алматы

7 Ноября 2019 10:40
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Скульптуру Шамши Калдаякова открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открыли скульптуру выдающегося композитора, народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скульптура установлена в парке на северной стороне Дворца Республики.

Шамши Калдаяков - выдающийся композитор, прозванный «королем казахского вальса», Народный артист Казахстана, Заслуженный работник культуры Казахской ССР , один из основоположников современной казахстанской эстрады.




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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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