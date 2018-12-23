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Скульптура Димаша в окружении лебедей появилась в Кокшетау

23 Декабря 2018 17:25 595
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Скульптура Димаша в окружении лебедей появилась в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Скульптура казахстанского певца Димаша Кудайбергена в окружении лебедей украсила ледовый городок Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Создателем необычной скульптуры, вызвавшей у горожан самые восторженные отклики, стал известный кокшетауский художник и скульптор Манарбек Бурмаганов.

«Вдохновившись творчеством певца, особенно его исполнением песни «Любовь уставших лебедей» в России, Манарбек Бурмаганов решил создать подобную скульптуру в Кокшетау. Идея нашла поддержку на местном уровне. Скажу, что  Манарбек постоянный участник международных конкурсов, в прошлом году работал по приглашению в России, несколько раз делал скульптуры в Алматы», - поделился с Казинформом председатель областного филиала Союза художников РК Юрий Попов.

Напомним, не так давно Димаш исполнил песню «Любовь уставших лебедей» под аккомпанемент ее автора, народного артиста России, композитора Игоря Крутого в программе «Центральное телевидение» на телеканале «НТВ». Игорь Крутой заявил, что «Димаш завоюет российскую публику».  

 

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Ключевые слова: Димаш Кудайберген, Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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