Скульптор-гиперреалист: Астана – это современное название для столицы
«Наша столица совсем молодая. Это новый город. Думаю, наша столица должна сохранить прежнее название «Астана». Это современное, ярко звучащее название», - сказал скульптор-гиперреалист в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».
Айдос родом из Аркалыка. С 2006 года живет и развивается в столице.
«Я очень обрадовался, услышав новость о том, что столице, возможно, вернут название. Все знают, какой вклад в развитие страны внес Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Его имя носит университет, школа, парки, центры, улицы. Однако считаю правильным, что вернут прежнее название столицы. Мы все ценим труд людей, внесших вклад в ее развитие», - сказал Айдос Есмагамбетов.
Ранее сообщалось, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.
Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.