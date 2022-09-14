Скульптор-гиперреалист: Астана – это современное название для столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный скульптор-гиперреалист Айдос Есмагамбетов поддерживает предложение депутатов по возвращению столице прежнего названия. Он считает, что Астана – это современное, ярко звучащее название для столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша столица совсем молодая. Это новый город. Думаю, наша столица должна сохранить прежнее название «Астана». Это современное, ярко звучащее название», - сказал скульптор-гиперреалист в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Айдос родом из Аркалыка. С 2006 года живет и развивается в столице.

«Я очень обрадовался, услышав новость о том, что столице, возможно, вернут название. Все знают, какой вклад в развитие страны внес Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Его имя носит университет, школа, парки, центры, улицы. Однако считаю правильным, что вернут прежнее название столицы. Мы все ценим труд людей, внесших вклад в ее развитие», - сказал Айдос Есмагамбетов.

Ранее сообщалось, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.