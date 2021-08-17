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Скрывшийся с места смертельного ДТП водитель задержан в Жамбылской области

17 Августа 2021 15:13
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Скрывшийся с места смертельного ДТП водитель задержан в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по трагическому дорожно-транспортному происшествию ведут жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, дорожная авария произошла 14 августа, примерно в 16:00, на 4-м километре автодороги местного значения Сарыкемер – Ушбулак в Байзакском районе.

«27-летний водитель автомашины Volkswagen Passat, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с бетонным столбом. В результате ДТП пострадали два пассажира-подростка, один из них, 12-летний - погиб, второй госпитализирован в ЦРБ Байзакского района».

Отмечается, что после аварии водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3, статье 347 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места дорожно-транспортного происшествия). Обстоятельства происшествия выясняются, назначены соответствующие судебные экспертизы.

В ведомстве сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение водителя, решается вопрос избрания меры пресечения.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

Согласно требованиям статьи 201 УПК РК остальные данные в интересах следствия не подлежат разглашению, уточнили в правоохранительном ведомстве.


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#Жамбылская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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