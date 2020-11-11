Скрывшийся с места смертельного ДТП водитель задержан в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан водитель ВАЗа, который после совершения ДТП скрылся с места происшествия, оставив искореженный автомобиль с телом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В ДП ВКО сообщили, что 29-летний водитель автомобиля ВАЗ 21114, следуя по кольцевой развязке улиц Танибергенова – Народная в направлении подвесного автогужевого моста, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью скончался 41-летний пассажир автомобиля.

«После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако принятыми мерами сотрудниками полиции водитель автомобиля ВАЗ 21114 был задержан в дачном массиве Бобровка», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» и по ст.347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

Водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Отметим, что основными причинами дорожно-транспортного происшествия являются низкая культура вождения водителями транспортных средств, нарушения участниками дорожного движения ПДД выразившие в превышение скоростного режима, пользование телефоном либо радиостанцией при управлении транспортным средством, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и очередности проезда перекрестков.

Фото: пресс-служба ДП ВКО