+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 9 °С
USD 389.86 EUR 435.32
RUB 6.12 CNY 55.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали в Талдыкоргане

22 Октября 2019 11:14
Поделиться:
Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Водитель без прав сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Алматы
Женщина и ребенок погибли в аварии в Северном Казахстане Три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в СКО Протаранившего пять автомобилей пьяного водителя водворили в изолятор в Караганде

21 октября на пульт «102» Центра оперативного управления полиции Талдыкоргана поступило сообщение о наезде на велосипедиста у моста через реку Каратал. Прибывшие по вызову стражи порядка подтвердили информацию, сообщив в дежурную часть, что велосипедист, оказавшийся 81-летним местным жителем, скончался на месте происшествия, а автомашина скрылась в неизвестном направлении.

При осмотре места ДТП криминалисты обнаружили небольшой кусок пластикового бампера, по которому полицейские вскоре установили марку и цвет скрывшейся автомашины.

«Покинувшим место ДТП авто оказался Mercedes-Benz. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 42-летнего водителя иномарки, который, загнав машину в гараж своего частного дома, уехал в Алматы. На передней части кузова автомашины также были обнаружены повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Подозреваемый уже задержан и доставлен в городскую полицию», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Задержанный признался в совершении наезда на пожилого велосипедиста, сообщив, что скрылся с места ДТП, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Досудебное расследование по факту ДТП проводится согласно статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статье 347 (Оставление места ДТП) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование поручено дознавателям областного департамента», - дополнили в областной полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив