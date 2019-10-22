Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 октября на пульт «102» Центра оперативного управления полиции Талдыкоргана поступило сообщение о наезде на велосипедиста у моста через реку Каратал. Прибывшие по вызову стражи порядка подтвердили информацию, сообщив в дежурную часть, что велосипедист, оказавшийся 81-летним местным жителем, скончался на месте происшествия, а автомашина скрылась в неизвестном направлении.

При осмотре места ДТП криминалисты обнаружили небольшой кусок пластикового бампера, по которому полицейские вскоре установили марку и цвет скрывшейся автомашины.

«Покинувшим место ДТП авто оказался Mercedes-Benz. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 42-летнего водителя иномарки, который, загнав машину в гараж своего частного дома, уехал в Алматы. На передней части кузова автомашины также были обнаружены повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Подозреваемый уже задержан и доставлен в городскую полицию», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Задержанный признался в совершении наезда на пожилого велосипедиста, сообщив, что скрылся с места ДТП, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Досудебное расследование по факту ДТП проводится согласно статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статье 347 (Оставление места ДТП) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование поручено дознавателям областного департамента», - дополнили в областной полиции.