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вчера 22:16
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вчера 21:29
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Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
21 октября на пульт «102» Центра оперативного управления полиции Талдыкоргана поступило сообщение о наезде на велосипедиста у моста через реку Каратал. Прибывшие по вызову стражи порядка подтвердили информацию, сообщив в дежурную часть, что велосипедист, оказавшийся 81-летним местным жителем, скончался на месте происшествия, а автомашина скрылась в неизвестном направлении.
При осмотре места ДТП криминалисты обнаружили небольшой кусок пластикового бампера, по которому полицейские вскоре установили марку и цвет скрывшейся автомашины.
«Покинувшим место ДТП авто оказался Mercedes-Benz. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 42-летнего водителя иномарки, который, загнав машину в гараж своего частного дома, уехал в Алматы. На передней части кузова автомашины также были обнаружены повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия. Подозреваемый уже задержан и доставлен в городскую полицию», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Задержанный признался в совершении наезда на пожилого велосипедиста, сообщив, что скрылся с места ДТП, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Досудебное расследование по факту ДТП проводится согласно статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статье 347 (Оставление места ДТП) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование поручено дознавателям областного департамента», - дополнили в областной полиции.
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