Скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Усть-Каменогорска задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В районе автобусной остановки «Старый Подхоз» в поселке Согра неизвестный водитель совершил наезд на человека, который шел по обочине дороги в попутном направлении. Пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы, переломами ребер и лучевой кости.

«Водитель с места происшествия скрылся. Прибывшие сотрудники полиции каких-либо следов транспортного средства не обнаружили, все было сметено ветром и снегопадом. К розыску водителя приступили сотрудники группы розыска управления местной полицейской службы. Инспекторами проведен комплекс розыскных мероприятий и изучены записи камер видеонаблюдения. Установлены были и очевидцы происшествия», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

На пятый день кропотливой работы удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Усть-Каменогорска, который в момент происшествия был за рулем автомашины Mitsubishi. Подозреваемый сознался в совершении наезда на пешехода. Автомашина водворена на специализированную стоянку, ведется досудебное расследование.



