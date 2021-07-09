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    16:05, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Скрывшегося от пробационного контроля осужденного нашли в Экибастузе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мужчина был осуждён и находился на пробационном контроле, попал в центр для бездомных, оттуда был отчислен за нарушение распорядка и скрылся от контроля – нашли его в пункте приёма металла, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осуждённого за причинение тяжкого вреда здоровью нашли после розыска в Экибастузе», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Там отметили, что сотрудники отдела криминальной полиции совместно с инспекторами службы пробации города Экибастуз на одном из пунктов приёма металла задержали 36-летнего осужденного. Находящийся под пробационным контролем был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью к пяти с половиной годам ограничения свободы.

    «При постановке на учёт было установлено, что осуждённый не имеет постоянного местожительства, и по ходатайству службы пробации он был направлен в центр временной адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где прожил около года. За нарушение внутреннего распорядка был отчислен из данного центра и скрылся от пробационного контроля, после чего был объявлен в розыск, - прокомментировал начальник службы пробации Экибастуза Дархан Медетов. - Со слов осуждённого, он остался без определённого местожительства и начал злоупотреблять спиртными напитками в различных частях города Экибастуз».

    Теперь мужчину водворили в изолятор временного содержания экибастузского управления полиции. Материал в отношении осуждённого направят в городской суд для решения вопроса о замене ограничения свободы лишением свободы за скрытие и уклонение от пробационного контроля, добавили в ДУИС региона.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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