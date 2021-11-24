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    23:00, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Скрывавшуюся должницу вычислили по социальным сетям полицейские ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Должницу из Восточного Казахстана вычислили по социальным сетям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что с начала года за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 180 лиц, которые скрывались от судебных исполнителей и не оплачивали долги.

    Так, в ноябре текущего года сотрудниками отдела миграционной службы Управления полиции города Усть-Каменогорска, благодаря активности в социальных сетях, удалось определить местонахождение 40-летней должницы, которая скрывалась, забыв о своих долгах.

    «Установлено, что женщина заняла денежные средства у своих знакомых, пообещав вернуть в кратчайшие сроки, однако после, просто перестала выходить на связь. А далее выяснилось, что более года она скрывалась в Алматинской области. Для взыскания денежных средств, материал был направлен в региональную палату частных судебных исполнителей», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (статья 669 КРКобАП) и уголовная ответственность (статья 139 УК РК).


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Интернет Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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