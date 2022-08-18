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Скрывавшийся за рубежом житель Темиртау задержан по подозрению в педофилии
18 Августа 2022 12:59

Скрывавшийся за рубежом житель Темиртау задержан по подозрению в педофилии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приверженец деструктивного религиозного течения подозревается в педофилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате слаженной совместной работы сотрудников МВД, департамента полиции и ДКНБ по городу Алматы и Карагандинской области 15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находившийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» – 51-летний житель города Темиртау.

Злоумышленник длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане. Для дальнейшего уголовного преследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области.


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