Скрытое патрулирование и сокращение «левых поворотов»: результаты нововведений костанайской полиции

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В связи с увеличением количества автотранспорта в Костанайской области, а вместе с ним - и показателей нарушений ПДД и аварий, полицейскими в регионе было внедрено в работу скрытое патрулирование и сокращение количества «левых поворотов». Какие результаты приносят такие нововведения, рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции по Костанайской области Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным департамент полиции по Костанайской области, с начала года пресечено почти 48 тысяч нарушений ПДД, что на 26%, или 9,8 тысячи нарушений выше показателя прошлого года. При этом наложено штрафов на сумму 1,8 млрд тенге, изыскано в бюджет из них - 1,2 млрд тенге.

«Задержано 707 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишено прав – 257, арестовано – 310. Ежедневно задерживается 3–4 нетрезвых водителя, в отдельные дни эта цифра доходила до 10. Еще - 60 водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и понесли уже уголовное наказание, реальные сроки лишения свободы получили 50 лиц. Выявлено почти 3,8 тысячи водителей без правоустанавливающих документов или не имеющих права управления. На штрафные стоянки водворено 1587 автомашин»,- озвучил данные А. Милюк.

Ведомством сейчас используются новые формы надзора за дорожным движением.

«В рамках пилота апробировано скрытое патрулирование, для выявления в потоке машин водителей, грубо игнорирующих ПДД. Такая мера позволила снизить скорость транспортного потока на трассах, поскольку подсознательно для водителя любая встречная машина может нести потенциальную угрозу штрафом или лишением прав. Этот метод позволил добиться эффекта постоянного присутствия полиции»,- отметил А. Милюк.

В ведомстве изменили и подходы к анализу аварийности. То есть, для принятия организационных решений учитывается вся статистика аварийности, а не только та, где погибли или пострадали люди.

«Она же и показала, что существующая дорожная инфраструктура в разы увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий. Фактически пропускная способность улично-дорожной сети соответствует расчетам постсоветского периода, когда и машин было меньше, и технически они были менее мощные и менее скоростные. К примеру, с начала года только в областном центре произошло почти 2 тысячи ДТП. То есть, в среднем ежедневно совершается по 9-10 ДТП»,- отмечает А. Милюк.

В этих ДТП, уверены у ведомстве, причиняется колоссальный ущерб, как гражданам, так и дорожной инфраструктуре. В связи с чем, департамент полиции вышел с инициативой сокращения значительного количества «левых поворотов» и нанесения «двойной сплошной» дорожной разметки.

«Да, это вызвало бурю негодования со стороны населения, поскольку вывела их из зоны комфорта. Но эта была вынужденная мера, поскольку стоял выбор между удобством и безопасностью. Такой выбор оправдан и подтверждается статистикой аварийности. Если с начала года в областном центре ежемесячно регистрировалось от 400 и более ДТП, то на сегодняшний день эта цифра стала вдвое меньше – 230-250. Условия для ДТП создают и неправильное обустройство перекрестков и пешеходных переходов, отсутствие дорожных знаков, разметки, некорректная работа светофоров. В предстоящем периоде надзор и контроль с нашей стороны будет значительно усилен»,- подытожил Алексей Милюк.