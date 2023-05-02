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Скрытая зависимость от сахара существует в Казахстане – Серик Жумангарин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Мая 2023, 11:35
Скрытая зависимость от сахара существует в Казахстане – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации с импортозамещением основных продуктов питания в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, журналисты попросили министра назвать процент импортозамещения по мясу кур, сыру, творогу, сливочному и подсолнечному маслу.

«У нас есть научно обоснованные нормы потребления – в свое время, в 2016 году это был приказ Миннацэкономики совместно с Минздравом. Они исходят из расчетов того, сколько человек потребляет. Производства в стране по этим продуктам питания недостаточно, чтобы нормы потребления были выдержаны. Какую-то часть товаров мы импортируем. Производство плюс импорт и минус экспорт – то, что остается в остатке, мы берем по нормам потребления и отсюда исходим», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

По его словам, также есть вопросы и к самим нормам потребления.

«По некоторым продуктам люди потребляют больше, чем эти нормы говорят. По некоторым меньше. В целом, есть еще скрытая зависимость. По сахару мы на 50% себя обеспечиваем, но с учетом того, что по сахарной свекле у нас пока обеспеченность не очень, мы до 90% зависимы от внешнего рынка. А на внешнем рынке сырец растет в цене, в последние несколько месяцев он подорожал на 20%-25%», - добавил вице-премьер.


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