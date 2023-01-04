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Скрыть свои доходы пытались 556 атырауских госслужащих

4 Января 2023, 03:00
Скрыть свои доходы пытались 556 атырауских госслужащих

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число госслужащих, пытавшихся скрыть доходы, назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте государственных доходов по Атырауской области, за год перед налоговыми органами отчитались 17,5 тысяч сотрудников различных ведомств региона.

556 государственных служащих пытались скрыть свои реальные доходы. Семь специалистов по итогам первого этапа всеобщего декларирования привлечены к административной ответственности.

«Главная цель декларирования доходов – профилактика коррупции, борьба с теневой экономикой, а также проверка системности доходов. Есть возможность выявить финансовые средства и имущество за рубежом», - пояснили в департаменте госдоходов.


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