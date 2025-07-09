Скрываются за рубежом. Как Казахстан возвращает беглых преступников

Кого ищут и как?

По состоянию на 8 июля 2025 года в Казахстане числятся в розыске 2 158 человек. Это лица, скрывшиеся от дознания, следствия, суда, а также те, кто уклоняется от отбывания наказания или пробационного контроля.

В числе разыскиваемых кровавые душегубы, мошенники и многие другие граждане, к которым у правоохранительной системы появились вопросы. Если подробнее, структура разыскиваемых выглядит следующим образом:

253 человека разыскиваются за особо тяжкие преступления: убийства, терроризм, изнасилования, преступления с применением оружия;

1 437 — за тяжкие: разбои, грабежи, крупные мошенничества;

314 — за преступления средней тяжести;

154 — за деяния небольшой тяжести, включая кражи и мелкое хищение.

Несмотря на обширную географию розысков, работа дает плоды. С начала 2025 года к 8 июля удалось закрыть 885 дел. Из них 850 — в связи с установлением и задержанием самих подозреваемых, еще 22 — из-за прекращения уголовных дел, и 13 — по отмене постановлений о заведении розыскных дел.

Всего с начала года было установлено местонахождение 41% от общего числа разыскиваемых. Правда и преступность адаптируется, и беглецы стараются скрыться за рубежом. Выбирают те страны, где их поиск затруднен, а экстрадиция «спотыкается» о рифы местных законов. За пределами Казахстана установлено 520 разыскиваемых граждан.

Если раньше основными направлениями считались страны СНГ, то в 2024 году география операций существенно расширилась. Казахстанские силовики выходят на преступников и беглецов в самых разных точках планеты — от Южной Кореи и США до Колумбии и Доминиканы. Список впечатляет: Россия, Турция, Китай, ОАЭ, Польша, Германия, Израиль, Великобритания, Испания, Швеция, Чехия, Италия, Литва, Армения, Азербайджан, Украина, Грузия, Бельгия, Греция, а также соседи — Кыргызстан и Узбекистан.

В этом активно помогает Интерпол — глобальный механизм, который может настичь человека даже там, где нет прямых договоров о выдаче преступников между государствами. Один из таких случаев недавно завершился экстрадицией гражданина Казахстана с территории Республики Камерун — страны, с которой у Астаны нет двустороннего соглашения об экстрадиции.

— Когда преступник объявляется в международный розыск, во все страны-члены Интерпола — а это 196 стран — им автоматически отправляется уведомление, что такой-то гражданин объявлен в международный розыск, — рассказал начальник Национального центрального бюро Интерпола Казахстана Мерей Макулжан в эфире программы «Правда в деталях».

Кадр из видео телеканала Jibek Joly

Это уведомление попадает в национальные базы данных: пограничные, миграционные, полицейские. И дальше срабатывает механизм обнаружения. Так произошло и в случае с Камеруном.

— Они вносят в свои базы данных и начинают проверять через границы и так далее, в ходе регистрации, въезда в страну и так далее. Таким образом мы установили данный розыск, — добавил спикер.

Подозреваемый был задержан на территории Камеруна — страны, не входящей в число традиционных направлений беглецов из Центральной Азии. Тем не менее, Генеральная прокуратура РК оперативно направила запрос на его выдачу.

После согласия камерунской стороны в Казахстане была создана специальная экстрадиционная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола. Именно они отправились за подозреваемым. Уже по прибытии в Казахстан беглец был водворен в изолятор временного содержания. Этот случай показывает, что правосудие преодолевает даже такие барьеры.

Кого и почему возвращают в Казахстан?

Почти три сотни человек — именно столько фигурантов уголовных дел были экстрадированы в Казахстан из других стран за последние пять лет. География широка, сроки ожидания разные, но суть одна: государство продолжает настойчиво возвращать тех, кто рассчитывал укрыться от ответственности за рубежом.

Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры, в 2020 году в страну были возвращены 56 человек, в 2021-м — 34, в 2022-м — 50, в 2023-м — 55, в 2024 году — 67, а в первом полугодии 2025 года — 27 лиц. Общий итог — 289 экстрадированных за пять лет.

Кадр из видео телеканала Jibek Joly

— Вопрос об экстрадиции рассматривается иностранным государством в соответствии с международными договорами и национальным законодательством, — сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генрокуратуры РК.

Как показывает практика главным камнем преткновения зачастую становится отсутствие двустороннего соглашения об экстрадиции или гражданство разыскиваемого лица.

— Иностранные государства, как правило, отказывают в выдаче по причине отсутствия международного договора либо гражданской принадлежности, — подчеркивают в Комитете.

В СМИ немало писали о том, почему те или иные преступники не выдаются Казахстану. Ряд стран отказывают Казахстану в выдаче собственных граждан. Процедуры могут затянуться на годы, особенно если фигуранты параллельно добиваются статуса политического беженца.

Однако, несмотря на юридические и дипломатические барьеры, правоохранительные органы продолжают работу.

Кого Казахстан ищет дольше всех?

На казахстанском портале правовой статистики есть один раздел, куда редко заглядывают случайные пользователи. Но именно он хранит список людей, за которыми тянется самый долгий шлейф уголовных дел — раздел «Розыск преступников». Это не просто цифры и фамилии. Это хроника бегства, за каждым именем — громкие дела, офшоры и пропавшие миллионы.

Некоторые из этих людей в розыске больше двух десятилетий. Они сменили континенты, имена, статусы — кто-то стал политическим беженцем, кто-то деловым консультантом. Но, несмотря на смену географии, их досье в Казахстане остается открытым.

Например, Виктор Храпунов, его супруга Лейла и сын Ильяс в бегах от 10 до 13 лет. Равно как и Мухтар Аблязов — фигурант одного из самых громких финансовых скандалов в истории страны — в розыске уже более 16 лет.

Кадр с сайта qamqor.gov.kz

Есть и более «свежие» имена: Канат Султанбеков, Анатолий Балушкин, Бахтияр Байсеитов — все они объявлены в розыск после 2020 года. У кого-то за плечами — уголовные дела о хищениях, у других — коррупция, экономические махинации, злоупотребления в сфере госзакупок.

Этот список далеко не полон. Он показывает, как коррупция и безнаказанность породили гидру, которую сложно победить даже спустя десятилетия. Но государство не списывает старые долги. Об этом надо помнить…