Скрытие доходов выявили у представителей в судах в Павлодарской области

Прокуратурой региона был проведен анализ своевременности и исполнения налоговых обязательств представителями в судах. В итоге установлено, что юристы в казну государства индивидуальный подоходный налог вносили не полностью.

— При сдаче деклараций они отражают не весь доход. В департамент государственных доходов по области внесено представление об устранении нарушений законности. По результатам камерального контроля, проведенного органами госдоходов, в бюджет поступило 1,9 миллионов тенге налогов, — отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее стало известно, что часть данных о налогоплательщиках могут исключить из налоговой тайны в Казахстане.