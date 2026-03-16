    05:54, 16 Март 2026 | GMT +5

    Скрытие доходов выявили у представителей в судах в Павлодарской области

    По информации прокуроров, судебные представители предоставляли не полную информацию о доходах при сдаче деклараций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокуратурой региона был проведен анализ своевременности и исполнения налоговых обязательств представителями в судах. В итоге установлено, что юристы в казну государства индивидуальный подоходный налог вносили не полностью.

    — При сдаче деклараций они отражают не весь доход. В департамент государственных доходов по области внесено представление об устранении нарушений законности. По результатам камерального контроля, проведенного органами госдоходов, в бюджет поступило 1,9 миллионов тенге налогов, — отметили в прокуратуре Павлодарской области.

    Ранее стало известно, что часть данных о налогоплательщиках могут исключить из налоговой тайны в Казахстане. 

    Артём Викторов
