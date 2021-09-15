Скрининговые осмотры школьников пройдут в Карагандинской области
В этом году фонд медстрахования выделил на школьную медицину региона 1,3 миллиарда тенге.
Обслуживанием школьных медпунктов занимаются поликлиники области. Они обеспечивают их средними медицинскими работниками, необходимым оборудованием для вакцинации, оргтехникой и раздаточным материалом по профилактике заболеваний, а также инструментами для осмотра детей и оказания первой неотложной медицинской помощи.
«К поликлинике нашей многопрофильной больницы №1 прикреплены шесть школ. Медработники отвечают за организацию профилактических и скрининговых медосмотров, профилактических мероприятий против COVID-19 у детей и педагогов, профилактику сезонных заболеваний», – рассказала заведующая отделением профилактики и социально-психологической помощи многопрофильной больницы №1 Караганды Любовь Ковалёва.
Кроме того, школьные медсестры должны контролировать соблюдение санэпидтребований в столовых и проводить осмотр кухработников.