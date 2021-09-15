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    20:27, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скрининговые осмотры школьников пройдут в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на базе школьных медпунктов пройдут плановые скрининги учеников. Школьников осмотрят стоматолог, офтальмолог, хирург, отоларинголог, эндокринолог, невропатолог и другие узкие специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году фонд медстрахования выделил на школьную медицину региона 1,3 миллиарда тенге.

    Обслуживанием школьных медпунктов занимаются поликлиники области. Они обеспечивают их средними медицинскими работниками, необходимым оборудованием для вакцинации, оргтехникой и раздаточным материалом по профилактике заболеваний, а также инструментами для осмотра детей и оказания первой неотложной медицинской помощи.

    «К поликлинике нашей многопрофильной больницы №1 прикреплены шесть школ. Медработники отвечают за организацию профилактических и скрининговых медосмотров, профилактических мероприятий против COVID-19 у детей и педагогов, профилактику сезонных заболеваний», – рассказала заведующая отделением профилактики и социально-психологической помощи многопрофильной больницы №1 Караганды Любовь Ковалёва.

    Кроме того, школьные медсестры должны контролировать соблюдение санэпидтребований в столовых и проводить осмотр кухработников.


    Теги:
    Здравоохранение Образование Карагандинская область
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