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Скрининг заболеваний проводится не на должном уровне – Ералы Тугжанов

28 Февраля 2020 19:42
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Скрининг заболеваний проводится не на должном уровне – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил о ненадлежащем уровне проведения скрининга заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Организации первичной медико-санитарной помощи в основном делают акцент на лечении заболеваний, а не на предупреждении их и на профилактику, как должно быть. Много денег выделяется на проведение скринингов для выявления заболеваний на ранних стадиях. Но на местах скрининги проводятся работниками не на должном уровне. Министерству здравоохранения поручаю усилить контроль, провести проверки и доложить о результатах по данному вопросу», - сказал Ералы Тугжанов на коллегии Министерства здравоохранения РК.

Также зампремьера поднял вопросы дефицита кадров.

«Решение вопросов полного обеспечения медицинскими кадрами – вопрос непростой, он поднимается годами. В прошлом году было подготовлено 14 тысяч медицинских кадров, что позволило снизить дефицит кадров до 37%. Еще имеются проблемы, и немалые», - отметил спикер.

Он назвал примерные сроки.

«В течение трех лет можно попытаться решить этот вопрос. Я не говорю о том, что этот вопрос будет полностью решен, но надо принять все необходимые меры для этого, рассмотреть все пути решения. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю разработать соответствующую Дорожную карту», - заключил Е. Тугжанов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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